Драма с бойци от батальона Азов, Украйна се моли на САЩ
Заводът "Азовстал" остава последният бастион на съпротивата в Мариупол
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Заводът "Азовстал" остава последният бастион на съпротивата в Мариупол
Русия вече стряска враговете си с цял батальон
ГЕРБ ще чупи рекорди наесен, но никога съперниците му не са били толкова слаби Руслан Йорданов "Водете толерантна кампания". Тази благ призив прозву...
Враца. Възстановеният механизиран батальон във Враца няма да бъде настанен на територията на закритото поделение 52 380. Сметките показали, че ремонт...
София. „С разформироването през 2012 г. на механизирания батальон в гр. Враца необосновано и прибързано бяха снети налични отбранителни способности п...