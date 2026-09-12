Бат Сали поиска оставката на кмета на Войводиново
Александър Методиев призова жителите на селото да последват примера на обитателите на ромския квартал в Самоков и да си прекарат законно електроснабдя...
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Александър Методиев призова жителите на селото да последват примера на обитателите на ромския квартал в Самоков и да си прекарат законно електроснабдя...
След Цацаров и Етичната комисия в парламента подхвана Методиев Профучал край стоппалка и заплашвал да ги направи цивилни Бабаитско поведение спрямо...
Боят между българи и роми на пътя в Раднево е заради преразпределение на територии за разпространение на наркотици. Това заяви в ефира на „Здравей, Бъ...
В студиото на Нова телевизия Александър Методиев Бат Сали съобщи, че е взето решение да се осъди нападението над екипа на медията и изказа извинение о...
„Етикетът „циганин", лепнат на моя етнос, трудно пробива в нашето общество. От десетилетия циганите сме гонени". Това заяви в Деня на ромите депутатът...
София. Мая Манолова, депутат от БСП и бивш зам.-председател на парламента, изрази своята подкрепа към протеста на съгражданите си от Кюстендил срещу и...
София. Малко преди 12 ч. около 500 души блокираха бул. "Цар Освободител" в София, предаде агенция „Фокус". Протестът е насочен срещу избирането на Але...
Кюстендилци. Както се очакваше малко след 8,00 часа тази сутрин няколкостотин кюстендилци потеглиха с автобуси и коли към столицата за протест срещу и...
София. "В понеделник ще блокираме централата на ДПС. Няма да допуснем Александър Методиев да положи клетва като народен представител". Това заяви по Н...
Кюстендил. ДПС няма да оттегли обявения за депутат в 43-то НС Александър Методиев. Това стана ясно от лидера на партията Лютви Местан, който днес прис...
Депутатът от ДПС предлага закон за превенция на ранните бракове
Кюстендил. Протестиращите срещу влизането в парламента на Александър Методиев, известен като Бат Сали, ще блокират международни пътища в поредния ден...
Кюстендил. В Кюстендил и Дупница планират още протести заради разпределението на мандатите от изборите. След преразпределение на вота от чужбина от кю...
София. Поредни протести срещу начина на разпределение на мандатите от парламентарните избори се провеждат в петък. В Дупница десетки жители протестир...
Кюстендил. Стотици жители на Кюстендил и Дупница, се събраха на граждански протест срещу възможността Александър Методиев, водач на листата на ДПС в р...
Кюстендил. Граждански протест под наслов "Да спрем подмяната" се организира в Кюстендил тази сутрин пред сградата на Областна управа. Там се помещаваш...
Благоевград. Депутатът от ДПС Александър Методиев, известен като Бат Сали, бе официален гост на традиционната ромска вечер в Симитли, която се организ...
София. Александър Методиев, по-познат като бате Сали в ромската махала в Самоков, е най-новият член на Комисията по вероизповеданията и парламентарнат...
София. Александър Методиев, известен като Бат' Сали, се закле като народен представител. Той влезе в парламента на мястото на Емил Иванов, който беше...