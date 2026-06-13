Всичко за Бащата

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Бащата на тъжния клоун

Бащата на тъжния клоун

Володя Кенарев е едновременно разкрепостен и аскетичен, тревожен Удивителният художник Володя Кенарев десетилетия наред се вглъбява в скритите обеми...

19 март | 9:20
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Момче издаде баща си мафиот

Момче издаде баща си мафиот

Момче на 11 години стана най-младият информатор за дейността на мафията В Италия. То разказало на следователите тайни за престъпната дейност на баща м...

28 септември | 17:35
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Месията от "Лаута"

Месията от "Лаута"

На феновете на "Локо"(Пд) не им трябва майка, защото имат Бащата На феновете на пловдивското "Локо" майка не им трябва, защото си имат Бащата. Една о...

25 септември | 5:00
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