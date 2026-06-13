Нов скандал! Бащата на Сияна нападна Ризова
Ето какво написа той в личния си фейсбук профил
Следете всички новини, анализи и коментари за Бащата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ето какво написа той в личния си фейсбук профил
Връзката се пази дълго време в тайна
Тя е в очакване на трето дете
Това е сюжет за криминален филм
Появиха се редки снимки на звездата
Къде се намира той в момента
Какво каза режисьорът Иво Стайков
Коя е причината за обвинението
Интересна изповед на Виктор Стоянов
Как е узнал за трагедията
Как обясниха случая от БТВ
И сподели за какъв живот мечтае
Какво казват по случая от МВР
Описват твърде странното му поведение
Той каза какво е детето за него
Може би вече ще бъда само режисьор и няма да играя, казва притежателката на „Аскеери“ и „Икари“
Володя Кенарев е едновременно разкрепостен и аскетичен, тревожен Удивителният художник Володя Кенарев десетилетия наред се вглъбява в скритите обеми...
Марк Зукърбърг оглави класацията на новите лидери на планетата Богатството на 31-годишния магнат надхвърли $38 млрд. Основателят на най-голямата соц...
Момче на 11 години стана най-младият информатор за дейността на мафията В Италия. То разказало на следователите тайни за престъпната дейност на баща м...
На феновете на "Локо"(Пд) не им трябва майка, защото имат Бащата На феновете на пловдивското "Локо" майка не им трябва, защото си имат Бащата. Една о...