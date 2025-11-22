Изненада! Кой е бащата на детето на красива наша водеща

В Деня на християнското семейство водещата на "Пресечна точка" Анна-Мария Конова стана майка. Бебето носи красивото име София. Момиченцето е с перфектни мерки - висока е 51 см и тежи 3 570 гр.

София проплака в столичната болница „Д-р Щерев" под грижите на д-р Ралица Милчева, предаде Нова.

Таткото е младият икономист Атанас Пеканов, който беше служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства в правителствата на Стефан Янев и Гълъб Донев.

За момента връзката й с него се пази в тайна за широката общественост. Говори се обаче, че съвсем не е от скоро. Двамата са заедно от години. Смята се, че искрата е пламнала още когато Анна-Мария се мести от Би Ти Ви, където започва кариерата й, в Нова.

