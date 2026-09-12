Над 1000 лекарства изчезнаха от аптеките
Причината е преопаковането заради новия баркод, някои хапчета няма да се появят до края на годината
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Причината е преопаковането заради новия баркод, някои хапчета няма да се появят до края на годината
Подаваме в НАП формулярите за доходите и плащаме дължимото до 30 април
Декларацията с баркод за облагане на годишните доходи на гражданите вече е публикувана на сайта на НАП - www.nap.bg. Подаването на декларация с баркод...
Надпис "Баркодът е невалиден" издава продуктите с неясен произход
София. По-бързо се възстановява данък при подаване на годишна данъчна декларация с баркод, напомнят от НАП. При декларациите с баркод не се налага доп...
София. Глоба за фирмите, които използват фалшив баркод, искат от Българската търговско-промишлена палата. Оттам настояват санкцията да бъде включена в...
По баркода ще проверяваме срока на годност и производителя
София. Бюлетини с баркод ще спрат контролирания вот още на евроизборите. Това е една от важните поправки, записани в проекта на новия Изборен кодекс....