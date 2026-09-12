Мистерията продължава. Три години без следа за убийството на Алексей Петров
Телефонът му още не е разкодиран
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Телефонът му още не е разкодиран
Причината е любовна история
Чанта е била намерена на входа на Археологическия музей
Имало натиск за кабинета
В челен сблъсък влязоха бившият МВР-шеф Иван Демерджиев и настоящият вътрешен министър Калин Стоянов.Стоянов закова Демерджиев, разкривайки че бившият...
Има една руска винтовка „Драгунов" – пушка-снайпер, която от два километра ще те уцели, както и където иска, казва генерал Красимир Петров
„Баретите“, са били вдигнати под тревога
Проф. Веселин Вучков подложи на остра критика готвените промени в закона за МВР
Специализирана полицейска акция е извършена късно през нощта на пътя за Калотина. По информация на bTV има задържани поне четирима души, сред които и...
Спецотряд на френската полиция направи генерална репетиция със симулация на терористична атака в Лион. Фалшивата акция се проведе край новия стадион "...
Сигнал за бомба затвори част от Южния парк, видя репортер на "Стандарт". Барети пристигнаха и отцепиха площадка близо до езерото с патиците. Пристигна...
Барети ще премерят силите си в международното състезание COMMANDO CHALLENGE 2015, което се организира в памет на загиналите по време на изпълнение на...
Два буса с маскирани се изсипаха пред блока на Иван Боксьора във Варна Барети с качулки обискираха офиси на Иво Иванов-Гела и къщата на бащата на Ник...
Щитовете им са бетон, спират и "Калашников", твърдят експерти
Отрядът не е стрелял в акция от 1999 г., най-добрите си тръгнаха, каза главсекът на МВР
Ползват ги както за най-тежките акции, така и за ПР на властта
София. Четири дирекции сред които и аналитична ще има в Специализация отряд за борба с тероризма (СОБТ), научи "Стандарт". Разчетите за новите структу...
Сливен. Разбита е организирана банда за рекет в Ямбол, Сливен и Хасково. Това разкри на пресконференция главният секретар на МВР - главен комисар Свет...
Главният секретар на МВР го призова да се предаде
Сапьорите от закритото СДОТО ще отидат при баретите в Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ). Това става с промяна в правителствено постано...