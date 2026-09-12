Всичко за Банско Филм Фест

Следете всички новини, анализи и коментари за Банско Филм Фест. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Моят град
Банско с 5 награди от БХРА

Банско с 5 награди от БХРА

Туристическият бранш в Банско заслужено бе отличен за своята професионална дейност. Поредното признание за добрата работа на сектора в курорта под Тод...

02 декември | 13:14
0 коментара
3400
Започва „Банско Филм Фест"

Започва „Банско Филм Фест"

Банско. Традиционният „Банско филм фест" превръща за поредна година най-добрият ни зимен курорт в столица на планинарското кино. От днес до 30 ноември...

25 ноември | 8:11
0 коментара
6076