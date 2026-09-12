Отложиха "Банско филм фест" заради Ковид
Екипът на фестивала ще се постарае да организира мини онлайн издание в дните на събитието през месец ноември
Следете всички новини, анализи и коментари за Банско Филм Фест. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Екипът на фестивала ще се постарае да организира мини онлайн издание в дните на събитието през месец ноември
Започва 19-тото издание на фестивала
Туристическият бранш в Банско заслужено бе отличен за своята професионална дейност. Поредното признание за добрата работа на сектора в курорта под Тод...
Кметовете на Разлог и Банско искат държавата да отпуска повече пари за зимно поддържане на пътищата. Двете общини са част от Асоциацията за развитие н...
Банскалии и гости на курорта препълниха залата на читалище „Никола Вапцаров – 1894", за да присъстват на церемонията по закриването на 15-то издание н...
След катастрофалното земетресение в Непал на 25 април екипът на „Банско филм фест" реши да организира благотворителни прожекции в подкрепа на бедстващ...
Отличиха и деца за хубави рисунки Банско. С връчване на наградите за най-добри филми приключи четиринадесетото издание на Международния фестивал за п...
Банско. Традиционният „Банско филм фест" превръща за поредна година най-добрият ни зимен курорт в столица на планинарското кино. От днес до 30 ноември...
Благоевград. Атрактивни и силни филмови ленти от България видяха зрителите в последния ден на фестивала на планинарските филми в Банско. В неделя бе ф...
Благоевград. Няма време за отдих на банскалии и гостите на града от фестивали. В неделя приключи фестът на планинарските филми в курортния град. Само...
Банско. Доста туристи избраха курорта Банско през уикенда, за да могат да видят някои от най-добрите планинарски филми. В града от сряда до неделя се...
Благоевград. Не само българи, но и много чужди туристи пълнят залата на читалището в Банско, за да гледат безплатно най-добрите планинарски филми. Орг...