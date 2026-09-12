Удар по рейтинга на всички американски банки след фалита на SVB
Moody's понижи перспективата за цялата банковата система на САЩ
Следете всички новини, анализи и коментари за Банкова Система. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Moody's понижи перспективата за цялата банковата система на САЩ
Незабавните плащания ще стартират догодина
Очаква се също Българската народната банка да даде информация за състоянието на банковата система към края ноември 2018 година...
Емил Хърсев, финансист - Г-н Хърсев, БНБ публикува доклада с индивидуални банкови данни за резултатите от Прегледа на качеството на активите (ПКА) и...
Банковата система в страната е стабилна и може да издържи дори на дълбока икономическа криза. Но за някои банки са предписани мерки, които са насочени...
Системата се нуждае от доверие и ръст в производството Българската банкова система изпраща година, за която банкерите не биха искали да си спомнят. П...
София. "Оценката ни за банковата система в България е сравнително положителна. Системата е много ликвидна". Това каза Марчин Петриковски, регионален д...
Главният изпълнителен директор на "Банка ДСК" Виолина Маринова е заявила намерението си да подаде оставка като член на управителния съвет на Българска...
София. "В момента няма сериозен риск за банковата система", увери председателят на ДАНС Владимир Писанчев пред журналисти след участие в международна...
Втората по обем на активи португалска банка Banco Espirito Santo (BES) е понесла рекордни нетни загуби от 3,49 млрд. евро през второто тримесечие на 2...
Сметката за спасяване на КТБ ще стане ясна поне след няколко години Казусът с КТБ чака своето решение. Всеки от възможните варианти има положителни и...
Иван Костов, Лаборатория за управление на рискове при НБУ Няма никакви основания да се твърди, че има дупка в баланса на КТБ от 3,5 млрд. лв., защото...
Само допреди десет дни никой у нас не се сещаше да задава въпроси за стабилността на банките Стабилна ли е банковата система в България? Само допреди...
Политиците трябва да се обединят в името на стабилността на държавата Стабилност, предвидимост и доверие. Бизнесът и гражданите имат нужда от тези тр...
Брюксел. Европейският парламент и страните членки на ЕС се споразумяха за последната част от решението за банковия съюз. Пробивът дойде след рекордни...