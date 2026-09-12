Всичко за Банкова Система

Следете всички новини, анализи и коментари за Банкова Система. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Пари има, няма кой да действа

Пари има, няма кой да действа

Системата се нуждае от доверие и ръст в производството Българската банкова система изпраща година, за която банкерите не биха искали да си спомнят. П...

08 декември | 6:45
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S&P: Банките са стабилни

S&P: Банките са стабилни

София. "Оценката ни за банковата система в България е сравнително положителна. Системата е много ликвидна". Това каза Марчин Петриковски, регионален д...

28 октомври | 20:15
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В търсене на по-малкото зло

В търсене на по-малкото зло

Сметката за спасяване на КТБ ще стане ясна поне след няколко години Казусът с КТБ чака своето решение. Всеки от възможните варианти има положителни и...

15 юли | 5:45
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