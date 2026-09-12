БНБ-шефът: Решаваме сложни задачи в трудни условия
Имаме достъп до много важна информация, какъвто достъп нямахме преди присъединяването към "чакалнята" на еврозоната
Следете всички новини, анализи и коментари за Банков Съюз. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Имаме достъп до много важна информация, какъвто достъп нямахме преди присъединяването към "чакалнята" на еврозоната
В края на 2018 г. състоянието на банковата система изглежда по-добро, отколкото три години по-рано
Министърът на финансите Владислав Горанов обсъди на работна среща с посланиците на страните от еврозоната и Дания напредъка по мерките в плана за дейс...
Освен за трите големи, срес тестове ще има за ПИБ, ЦКБ и Инвестбанк
Еврозоната се споразумя за орган, който да решава дали и как да се закрие трезор
Брюксел. България не бърза за банковия съюз на ЕС, защото не е в еврозоната и няма да ползва „всички екстри". Това обясни премиерът Пламен орешарски п...