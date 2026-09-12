Амазонки засрамиха мъжете на кушията в село Бачево
Деца с увреждания с медали и грамоти за добра езда Кушиите отдавна не са това, което бяха. Поне така е в разложкото село Бачево, където през последни...
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Деца с увреждания с медали и грамоти за добра езда Кушиите отдавна не са това, което бяха. Поне така е в разложкото село Бачево, където през последни...
Хиляди зрители от съседните селища и общини се събраха в разложкото село Бачево навръх Тодоровден. Конят е основната фигура в герба на населеното мяст...
Благоевград. И посред зима напливът на туристи от страната и чужбина в разложкото село Бачево не секва. Почти всички гости, които идват тук, отдъхват...
Банско. Конят е на особена почит в разложкото село Бачево. Модерна конюшня и къща за гости бяха открити в събота в селището. Те са собственост на Иван...
Благоевград. Кола връхлетя върху 20-годишен младеж в разложкото село Бачево. Трагедията, която почерни селището навръх Коледа, се разиграла около 04.0...
Благоевград. Руснаци атакуват разложкото село Бачево заради конните бази в селището. Туристите от курорта Банско масово идват тук, за да яздят коне в...
Благоевград. Чужденци атакуват всеки ден през лятото разложкото село Бачево заради конните бази в селището. Туристите от курорта Банско масово идват т...