В новата сграда на Класическата гимназия няма азбест
В реновираната сграда на Класическата гимназия няма азбест и това бе доказано от три специализирани проверки на РЗИ, информират от пресцентъра на Мини...
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В реновираната сграда на Класическата гимназия няма азбест и това бе доказано от три специализирани проверки на РЗИ, информират от пресцентъра на Мини...
София. Класическата гимназия остава в сградата си на Женския пазар, гласи заповед на културния министър Петър Стоянович. В нея не е посочен срокът, до...
Обновената сграда в "Модерно предградие", която бе проверена
Учени от БАН установиха, че проби от стените са канцерогенни
София. Експертиза на учени от БАН е открила азбест в ремонтираната сграда на Класическата гимназия на ул. "Баба" в "Модерно предградие". Училището тря...