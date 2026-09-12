Данчо Катаджията мъсти на свидетели срещу него?
Миналата нощ неизвестни мъже са счупили стъклата на обект и на две коли с тръби
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Миналата нощ неизвестни мъже са счупили стъклата на обект и на две коли с тръби
Автосервизът се намира в местността "Герана" в Монтана, близо до сградата на СБА
Всяка трета кола с превъртяни цифри се поврежда след първите 3 месеца ползване "Превъртането на километража" на автомобила, което вдига цената му нек...
Поръчител за покупка на луксозни автомобили на лизинг се разделя с автосервиза си. Димитър Димитров от Дупница бил е гарант на различни хора при купув...
Пишат специална наредба, за да се гарантира качеството на работата им За сервизите на автомобили ще бъде въведен регистрационен режим, за да се гаран...
Полицейски служители на РУ - Сандански разследват дръзка кражба от автосервиз в село Долна Градешница, община Кресна. За времето от 18:00 часа на 4 ап...
Голямата ни победа е, че инвестирахме в кризата, казва собственикът Цветан Цветанов Сервиз "Супер Дизел", локализиран на Околовръстен път 70, малко с...
Сервизите за автостъкла в Перник се напълниха с коли от София, показа проверка на "Стандарт". След падналата градушка в столицата, която изпочупи стък...
София. Маскирани и въоръжени мъже са нахлули през нощта в автосервиз на „Околовръстно шосе" в квартал „Павлово". По непотвърдена информация нападатели...
Старозагорските депутати от ГЕРБ / в средата Пламен Йорданов/
Отнемат им правата след некачествени ремонти, предвижда проектозакон
София. "Въпросът с регламентирането на автосервизите трябва да бъде решен и сме се спрели на най-лекия вариант - регистрационния режим", съобщи днес н...
Бургас. Да бъде приет нов закон, който да извади на светло автосервизите в страната, настояват от ГЕРБ. Депутати вече са предприели законодателна иниц...
София. 55 автосервиза наказа Столична община заради редица нарушения. Според инспекторите част от фирмите извършвали ремонти извън определените за дей...
Хасково. Автосервиз се взриви и се подпали тази сутрин около 9 ч. в Хасково. Собственикът на обекта Георги Запрянов, на 55-години, е в болница с нар...