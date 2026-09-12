Всичко за Автосервиз

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Връщат 100 000 км срещу 50 лева

Връщат 100 000 км срещу 50 лева

Всяка трета кола с превъртяни цифри се поврежда след първите 3 месеца ползване "Превъртането на километража" на автомобила, което вдига цената му нек...

21 септември | 7:35
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Поръчител гори с автосервиз

Поръчител гори с автосервиз

Поръчител за покупка на луксозни автомобили на лизинг се разделя с автосервиза си. Димитър Димитров от Дупница бил е гарант на различни хора при купув...

12 август | 17:00
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