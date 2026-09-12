Голямо напрежение с 90 коли и автомати. Две областни дирекции на МВР накрак
Полицаите предотвратиха голяма разправа
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Полицаите предотвратиха голяма разправа
Оръжието е успешно тествано, ще се изнася
Във Варна вече работи първият вендинг автомат за лекарства
Михаил Калашников, който почина през 2013 г. на 94-годишна възраст, се почита в Русия като национален герой
Инцидентът е станал в четвъртък около 19:30 часа
Пловдивчани изненадани от щедрата машина
Хасково. Солидено количество боеприпаси за автомат „Калашников" задържаха митничарите на ГКПП „Капитан Андреево" в буса на немски турчин. На незаконн...
Автоапашът Вандала приел мократа поръчка чрез посредници Поръчковото убийство на бизнесмена от Своге Красимир Гочев бе разплетено от МВР. Той бе разс...
София. Сигнал за намерен автомат "Калашников" пред централата на СДС е подаден на тел. 112, съобщиха от столичната полиция. Случайно преминаващ човек...
Машината проверява документите на купувачите
Ню Йорк. Баптистка църква в Ню Йорк планира да раздаде полуавтоматични пушки на всеки, който посети предстоящата служба на 23 март. Така църквата ще п...
Харков. Двама души станаха жертви на стрелба в Харков, след като неизвестен въоръжен мъж откри огън с автомат, предаде ИТАР-ТАСС. Очевидци разказв...
Велико Търново. Тарикат намери цаката на автомати за кафе и вместо ободрителна напитка машината започнала да дава пари в брой. Измамникът забелязал, ч...
Москва. Прочутият "баща на автомата" Михаил Калашников беше погребан във Федералния военно-мемориален комплекс край Москва, съобщи ИТАР-ТАСС. За посл...
София. Михаил Калашников, дизайнер на автомата, който е убил повече хора, отколкото всяко друго огнестрелно оръжие в света, почина в понеделник на 9...
Атина. Двама души бяха убити и един - тежко ранен, тази вечер, когато двама мъже на мотоциклет откриха огън срещу офис на неонацистката партия „Златна...
Вашингтон. Служители на реда в американския щат Калифорния са застреляли тийнейджър, защото са взели автомата-играчка, който той е държал в ръка, за „...
Частни инвеститори купиха 49% от акциите на легендарната марка в сделка за $30 млн.
Хасково. Психичноболен от Хасково подлуди местната полиция и пожарната. 57-годишният мъж е арестуван и откаран в Центъра за психично здраве в Болярово...