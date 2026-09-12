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Как Калашников промени света

Как Калашников промени света

София. Михаил Калашников, дизайнер на автомата, който е убил повече хора, отколкото всяко друго огнестрелно оръжие в света, почина в понеделник на 9...

24 декември | 11:25
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