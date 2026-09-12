Хвърчи ламарина! Дрогиран австриец направи ПТП
Образувано е досъдебно производство
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Образувано е досъдебно производство
Сред тях е и 21-годишна жена, занимаваща се с проституция
Разследват дали не е талибан или наркоман, грозят го до 20 г. затвор
Копенхаген. Австрия взе титлата в тазгодишния музикален конкурс "Евровизия", който се проведе в Копенхаген. Любопитното е, че наградата бе посветена н...
Благоевград. 15–годишният австриец Енис А. се нагълта с 30 таблетки и по спешност е приет в реанимация на благоевградската болница. Това съобщи информ...