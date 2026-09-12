Брюксел зад Гешев. Европа чака съд за атентаторите
ЕК излезе със специална позиция
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ЕК излезе със специална позиция
Полицията помага на атентаторите
Тримата извършители са свързани с военното формирование на "Хизбула"
Мъжете, извършили терористични нападения в германските градове Вюрцбург и Ансбах миналия месец, са получавали инструкции за тях от членове на „Ислямск...
Във връзка с терористичните атаки във френската столица през ноември миналата година и с тази в Брюксел от март 2016 г., полицията в Нидерландия е аре...
Белгия издирва "Мъжът в бяло", който не се самовзривил Двама братя с богато криминално минало са извършителите на атентатите в Брюксел, при които заг...
Задържаха третия заподозрян за атентатите в Брюксел, за когото се твърди, че не се е самовзривил. За момента информацията за ареста е противоречива -...
Охранителните камери са заснели предполагаемите атентатори малко преди взривовете на брюкселското летище „Завентем", съобщава Dhnet.be. Кадрите са на...
Атентаторите, които убиха над 130 души на 13 ноември в Париж, планирали да ударят белгийска АЕЦ, съобщи в. "Дерниер йор". По време на разследването сл...
Един от извършителите на терористичните атаки в Париж на 13 ноември, Сами Амимур, е бил погребан в четвъртък при пълна дискретност, предаде Франс прес...
Ислямският и културен център в Брюксел се намира в парка Сенкантенер в центъра на града. Това е най-голямата джамия в белгийската столица. Тя е само н...
В Европа на мястото на радикалните ислямисти идват ислямизирани радикали Ликвидираният организатор на терористичните актове в Париж - 27-годишният Аб...
Единият от атентаторите камикадзета от зала "Батаклан", се казва Сами Амимур, 28-годишен французин, обвинен за терористична дейност през 2012 г., кога...
Това е лицето на един от атентаторите в Париж, който се е промъкнал във Франция като бежанец. Предполага се, че жена е била част от 8-членния терорист...
Руският президент Владимир Путин изпрати съболезнователна телеграма на френския си колега Франсоа Оланд за многобройните жертви на серията терористичн...
Втори човек бе арестуван от френската полиция заради атентата в град Сент Кентан – Фалавие. Предполага се, че той е шофирал колата, която се вряза в г...
Полицията в Германия арестува съпрузи ислямисти, които смятали да извършат атентат по подобие на този в Бостън на 15 април 2013 г. 35-годишен турски...
Имената на трима бойци от Хизбула, заподозрени за атентати в България и Тайланд, са включени "черния списък" на чуждестранните терористи. Това съобщи...
Мъж пали свещ в Тунис в памет на тунизийския евреин Йоав Хатаб, който бе убит от Амеди Кулибали в Париж на 9 януари
Джихадист, установил се у съседите, дърпал конците на терористичната клетка Предполагаемият мозък на предотвратените атентати в Белгия е бил джихадис...