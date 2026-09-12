Опозицията в БСП: Оставката на Нинова е уловка!
Те ще търсят начин да се върне старото положение, при което председателят се избира от конгреса на партията
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Те ще търсят начин да се върне старото положение, при което председателят се избира от конгреса на партията
След тридневен дебат депутатите взеха решение по проектите за промени в Закона за Комисията по досиетата, внесени от депутата от ГЕРБ Методи Андреев,...
БСП се подмладява, като в проведените до момента 173 конференции в страната при 50 на сто имаме новоизбрани председатели на общински съвети, каза в До...
По-малко от два месеца при конгреса на БСП, на който ще се проведе избор за нов партиен лидер, вече има 17 номинирани за поста. Издигнатите за лидерск...
Спрените обществени поръчки и начина, по който беше опорочена процедурата за избор на нови членове на КЗК - това е едно действие, което няма аналог в...
БСП защити парите и отпуските на полицаите. Депутати от левицата се срещнаха днес в парламента с представители на Синдикалния алианс "Сигурност" и им...
Всичко това, само че много по-съдържателно, е описано в българската конституция - в нейния преамбюл за стабилна правова солидарна държава. Мисля, че т...
Остри критики към правителството отправи зам.-председателят на ПГ на БСП Атанас Мерджанов. Пред медиите в Добрич, след участието му в заседание на Обл...
"Имаме големи шансове за Враца, Ловеч, Разград и разбира се, Сливен, като не сме загубили и своите шансове за Перник. Очакваме окончателната развръзка...
Зам.-председателят на БСП Атанас Мерджанов заяви в ефира на БНТ, че "високите резултати в големите градове за ГЕРБ не е изненада, но защо се акцентира...
"Кампанията започна необичайно тихо и с твърдения от страна на ГЕРБ, че победителят е предизвестен. Връщам лентата в преддверието на тази кампания - Г...
Настояваме за пълна прозрачност на случая с убития имигрант„Имахме уверението на министър Бъчварова, че ще бъдат доокомплектовани силите на Гранична п...
„Постигнахме много. Новите ни цели са още по-смели, ще продължим напред заедно". Това заявиха социалистите от Стралджа на своя предизборен митинг, кой...
„ПГ на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ няма да участва в днешното заседание". Това зави пред журналисти в НС зам.-председателят на ПГ на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ и говори...
БСП откри кампанията в Бургас. На събитието присъстваха зам.-председателят на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Атанас Мерджанов и народния представител Атанас Зафиро...
БСП внесе проект за решение за свикване на КСНС заради бежанци. Това стана ясно от декларация, която Атанас Мерджанов прочете в пленарна зала. „Вчера...
Има ясен знак, че Русия е готова да работи с България, властите нямат право да пропускат тази възможност. Това заяви Атанас Мерджанов от левицата вчер...
Премиерът много често говори за модернизацията на страната, но има предвид строителството, а истинската модернизация минава през образованието. Това з...
Нужни са елементи на приемственост и подготвеност, за да се води сериозна политика, каза пред БНТ зам.-председателят на парламентарната група на БСП А...
Готвените промени в устава на БСП буквално взривиха структурите по места. Знакови лица на партията призоваха открито "Позитано" 20 да премахнат спорни...