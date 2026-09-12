Тръмп става астронавт, в изключителна форма е
Похвали екипажа на „Артемис 2" на среща в Белия дом
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Похвали екипажа на „Артемис 2" на среща в Белия дом
Чарли Дюк си спомня отново драмите с Аполо
Коя е причината да отиде в болница
Описаното от него е невероятно
Томас П. Стафорд е летял и до Луната
Какво става
Едуин "Бъз" Олдрин е вторият, стъпил на Луната, и последният жив от мисията "Аполо 11"
Почина 90-годишният Уолтър Кънингам
Страната обяви, че е започнала програма за астронавти
Първата афроамериканка на дългосрочна мисия на станцията навърши 34 години
Това е 16-годишната Калина
Това каза пенсионираният канадски астронавт Крис Хедфийлд
78-годишният Нелсън се смята за умерен демократ и изборът му беше приветстван дори от републиканците
В момента на МКС са руските космонавти Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, както и американският астронавт Кристофър Касиди
НАСА обяви конкурс за най-добра тоалетна на Луната. Тя трябва да работи както без гравитация, така и в гравитационни условия на земния спътник
Лудия Майк вярваше, че Земята е плоска
Британският космонавт Тим Пик, който се намира на Международната космическа станция, публикува в Twitter видео, запечатало серия светкавици. Кадрите с...
Шестият астронавт, стъпил на Луната- американецът Едгар Мичъла, е починал на 85 години. Той е издъхнал в хоспис във Флорида след кратко боледуване. То...
Астронавтът Тим Пийк отговоря на един доста важен и съществен въпрос - как се ползва тоалетна в безтегловност. В момента Тим Пийк се намира на борда н...
Добрич. Ученици от езикова гимназия "Гео Милев" и ПМГ "Иван Вазов" задаваха в телефонен разговор въпроси и получиха отговори на тях на астронавта Грег...