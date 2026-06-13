Радост в университетите. На кого вдигат парите
Новите възнаграждения бяха договорени между Красимир Вълчев и двата национално представителни синдиката в областта на висшето образование
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Новите възнаграждения бяха договорени между Красимир Вълчев и двата национално представителни синдиката в областта на висшето образование
Целта е млади хора да кандидатстват за преподаватели
Лични и социални асистенти на хора в нужда от Перник ще се грижат за своите близки три месеца без заплащане. Това се налага тъй като те са били наети...
Проект „Нови възможности за грижа" осигурява помощ за 28 възрастни и 5 деца в община Сатовча още два месеца – до края на февруари. Целта е да се подоб...
Проект „Нови възможности за грижа" осигурява помощ за 28 възрастни и 5 деца в община Сатовча. Целта е да се подобри качеството на живот на възрастните...
Двама асистенти от Бургаски Свободен Университет получиха условни присъди, заради източване на средства от Евросъюза. Атанас Луизов и Деян Лазаров б...
Община Сатовча стартира изпълнението на проект „Нови възможности за грижа" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Раз...