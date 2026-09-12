Как да облекчим артритните болки с продукти от кухненския шкаф
Борбата с възпалението е с натурални продукти и бабини хитринки
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Борбата с възпалението е с натурални продукти и бабини хитринки
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Споровете дали хора с автоимунни заболявания да си поставят ваксина продължават и до днес
Препаратът "Актемра" се използва в интензивните отделения в Швейцария
Артритът се характеризира с болки, затопляне, евентуално зачервяване, скованост
Подобряват метаболизма и умствената дейност В разгара на черешовия сезон сме. Сега му е времето да похапваме от сладкия червен плод на корем и да се...
София. Днес е Световният ден за борба с артрита. Над 100 хиляди българи страдат от ревматични заболявания, каза доктор Родина Несторова - секретар на...
6000 крачки намаляват болките в колянотоМоже да разделите разходката на малки порции или да си направите маратон Артритът е една от най-широко разпро...
Цяр няма, но хапчетата и упражненията облекчават
София. Със шествие в центъра на столицата ще бъде отбелязан Европейският ден на донорството днес. От 17 ч. в Парада на донорството ще се включат пацие...