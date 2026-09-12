Завършват разкриването на Акропола на Перперикон
Започнаха разкопките на източната част на цитаделата Археологическото лято 2016 г. преполови. Засега родната земя не "изригна" някакво сензационно зл...
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Започнаха разкопките на източната част на цитаделата Археологическото лято 2016 г. преполови. Засега родната земя не "изригна" някакво сензационно зл...
Пазарджик. Археолозите, община Пазарджик и музейните служители очакват до края на следващата седмица да бъде сключен договор за отпускане на средств...
Кърджали. Започна археологическо лято в Източните Родопи с проучвания на Перперикон. Ръководителят на екипа проф. Николай Овчаров коментира, че трудно...
7 монети от по 23 карата излязоха от нос Св. Атанас по Виа Понтика