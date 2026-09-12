Борисов: Ще се борим с корупцията докрай (ОБЗОР)
Всички обичат да говорят за реформи, но никой не иска да ги прави, каза Генерала Няма здравен конфликт, лекарите бягат от контрола, обясни премиерът...
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Всички обичат да говорят за реформи, но никой не иска да ги прави, каза Генерала Няма здравен конфликт, лекарите бягат от контрола, обясни премиерът...
До 10 дни ще е ясна датата за отварянето на обекта, увери кметът Крил Котев Кабел се оказа най-важната причина за забавянето на церемонията по открив...
Все още уникалният Археологически парк в Сандански е със затворени за посетители врати. Ремонтите приключиха още преди повече от 2 месеца, но туристит...
За първи път отвориха Археологическиа парк в Сандански Наши и чужди туристи, както и много санданчани се наредиха на опашка пред Археологическия парк...
В продължение на три дни – от петък до неделя, обновеният Археологически парк в Сандански ще бъде достъпен за посетители. Все още уникалната придобивк...
Чакат бум на туристи след откриването на комплекса Археологически парк ще отвори врати тази година в Сандански. Преди 2 г. по европейски проект бе на...
Тел Хацор. Археолози в Израел откриха фрагмент от древен сфинкс, принадлежащ на египетски фараон от епохата на пирамидите, живял преди повече от 4000...
Стара Загора. Първият у нас археологически парк, възкресил артефакти от древността, бе официално открит в миньорското градче Раднево в сряда вечер. Вс...