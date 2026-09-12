Антонио Вутов подписа с унгарци
Нападателят вече ще играе за Мезьокьовешд-Жори
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Нападателят вече ще играе за Мезьокьовешд-Жори
Звездата на Ботев ще плати и 4500 лева
Антонио Вутов е страхотен футболист. Бъдещето е пред него, а той трябва да се докаже, това каза помощник-треньорът на "Удинезе" Деян Станкович пред "С...
Юношата на "Левски" Антонио Вутов вкара първото си попадение в официален мач за дублиращия отбор на "Удинезе". Българският талант реализира един от г...
Удинезе. Бившият футболист на "Левски" Антонио Вутов вкара за първи път с екипа на Удинезе. Вутов взе участие в контролата на младежката формация на к...
Удине. Юношата на "Левски" Антонио Вутов подписа в четвъртък вечер своя договор с Удинезе. Контрактът е за 4,5 години, информира euronews.com. Играчъ...
Престоят на Антонио Вутов в "Удинезе" ще започне с мач срещу "Интер". Двубоят от турнира за купата на Италия е утре вечер на "Фриули", а от ръководств...
Удине. "Левски" ще прибере 600 000 евро за Антонио Вутов от Удинезе, пишат медиите в Италия днес. Младият талант замина за Италия, където трябва да пр...
София. "Левски" ще се раздели до часове с един от най-големите си таланти, стана ясно след срещата между Тодор Батков и четирима представители на Наци...
София. Вместо да се радва на славата, Антонио Вутов се поти над учебници. Талантът бе затрупан с тестове и домашни ден след реванша с ЦСКА за купата....
Батков: Готови сме на тотална война за Вутов
София. „Аз съм убеден, че това е следващият човек, с който да постигнем целите си, които от толкова време преследваме". Това каза спортно-техническият...
Венеция. Удинезе сериозно обмисля варианта да привлече Антонио Вутов, а след това може да го пусне под наем в Уотфорд или Гранада - останалите два клу...
София. Младият талант на "Левски" Антонио Вутов може да напусне отбора срещу едва 125 000 евро в посока Удинезе, съобщават италианските медии тази сут...
"Сините" пробват да спрат бягството на младия футболист с пари