Испанец даде повод за усмивки в "Левски"
Испанският футболист на "Левски" Антонио Аниете даде поводи за усмивки на "Герена". Днес той се включи в тренировката на доста по-високи обороти. Той...
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Испанският футболист на "Левски" Антонио Аниете даде поводи за усмивки на "Герена". Днес той се включи в тренировката на доста по-високи обороти. Той...
Старши треньорът на "Левски" Люпко Петрович остана доволен след успеха във втората контрола на "сините" снощи с 3:2 над "Дунав" Русе. Спецът се изказа...
Аниете вече е в отбора, Зубир идва до часове Идвам за титлата, обяви испанецът Антонио Аниете официално се върна в "Левски" и се присъедини към лаге...
Антонио Аниете подписа договор за 1 +1 година с "Левски", информира официалната страница на "сините". Контрактът на испанеца бе парафиран днес в офис...
Бившата звезда на "Левски" Антонио Аниете чрез социалните мрежи се сбогува с феновете на "сините". Наскоро той подписа с "Нефтчи" от Азербайджан. "От...
Бившият нападател на "Левски" Антонио Аниете подписа договор за 1 година с елитния азербайджански футболен клуб "Нефтчи", новината съобщи azerisport.c...
Голмайстор номер 1 на България за изминалия сезон Антонио Аниете отхвърли и последното предложение, което му бе направено от "Левски", макар че щеше д...
"Сините" се сбогуват с още двама на сбора Антонио Аниете и Роман Прохазка си издействаха нова отсрочка от "Левски". Двамата са поискали още два дни з...
Нападателят на "Левски" Антонио Аниете получи наградата за голмайстор на "А" група през сезон 2014/2015, след като отбеляза 14 гола в шампионата. Въпр...
Антонио Аниете отново обяви, че иска да остане на "'Георги Аспарухов" за поне още една година. Испанецът заяви, че ще умува над предложението от "Левс...
"Левски" ще наруши тавана за заплати, за да задържи Антонио Аниете и Роман Прохазка. Това обяви собственикът на клуба Тодор Батков. Той говори пред ме...
Неразбориите около финала за купата на България могат да ударят сериозно по джоба Антонио Аниете и Мигел Бедоя. Двамата се страхуват да не изгорят със...
Чужда инвазия ще има на "Георги Аспарухов" в сряда за мача "Левски" - "Лудогорец" за купата на България. Куп мениджъри искат места в ложата за срещата...
Аниете се обясни в любов на "сините" и обявил пред шефовете, че ще ги чака до последно за нов договор. Интерес към него има от страна на няколко клуба...
Нападателят на "Левски" Антонио Аниете разчувства феновете и съотборниците си с излияние в мрежата. Испанецът изля душата си след равенството 0:0 с "Л...
Анталия. Нападателят на "Левски" Антонио Салас Кинта Аниете бе удостоен с приза "най-добър чуждестранен играч" от Гръцката футболната федерация, инфор...
Нападателят на "Левски" Антонио Аниете е успял да привлече вниманието на чужди клубове върху себе си с изявите си в последно време. Най-сериозен интер...
Институт "Сервантес" реши да намаже от овациите, които си спечелиха в последно време испанците в "Левски". Мигел Бедоя и Антонио Аниете ще раздават ав...