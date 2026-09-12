Всичко за Антонио Аниете

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Последни новини Спорт
Аниете се завърна в "Левски"

Аниете се завърна в "Левски"

Антонио Аниете подписа договор за 1 +1 година с "Левски", информира официалната страница на "сините". Контрактът на испанеца бе парафиран днес в офис...

24 юни | 13:43
0 коментара
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Аниете подписа с "Нефтчи"

Аниете подписа с "Нефтчи"

Бившият нападател на "Левски" Антонио Аниете подписа договор за 1 година с елитния азербайджански футболен клуб "Нефтчи", новината съобщи azerisport.c...

17 август | 13:55
0 коментара
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Аниете скъса с "Левски"

Аниете скъса с "Левски"

Голмайстор номер 1 на България за изминалия сезон Антонио Аниете отхвърли и последното предложение, което му бе направено от "Левски", макар че щеше д...

15 юни | 18:10
0 коментара
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Руснаци се облизват за Аниете

Руснаци се облизват за Аниете

Нападателят на "Левски" Антонио Аниете е успял да привлече вниманието на чужди клубове върху себе си с изявите си в последно време. Най-сериозен интер...

05 декември | 6:45
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