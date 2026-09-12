Брюксел: Поне €400 заплата или социална помощ
Който не може да изкара достатъчно от труд, държавата да доплаща, предлага експерт от Брюксел
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Който не може да изкара достатъчно от труд, държавата да доплаща, предлага експерт от Брюксел
София. Европейският икономически и социален комитет ще работи за минимален доход от 400 до 1000 евро за гражданите на ЕС, съобщи президентът на орга...
София. България е изгубила около 20 процента от населението си в последните 20 години. Това заяви на пресконференция президентът на Европейския иконом...