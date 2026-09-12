Първанов с формула за помирение със Северна Македония
Трябва да се дефинира понятието "обща история", каза политикът
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Трябва да се дефинира понятието "обща история", каза политикът
БЛС и НЗОК подписаха анекс към Националния рамков договор
Такъв анекс ще върне разговора към самия договор
Проектът предвижда Народното събрание да възложи на правителството да изготви анекс
Това заяви депутатът от ВМРО Александър Сиди
Местан трудно ще ни убеди, че прави българска партия, казва Караянчева Анексът към споразумението между ГЕРБ и РБ ще е своеобразна оценка за работата...
РБ и ГЕРБ финализират окончателния текст по готвения анекс към коалиционното споразумение помежду си в четвъртък. Това съобщиха днес Цвета Караянчева...
В четвъртък РБ и ГЕРБ финализират окончателния текст по готвения анекс към коалиционното споразумение помежду си. Това съобщиха Цвета Караянчева и Дан...
Реформаторите отложиха внасянето на своя проект за анекс към коалиционното споразумение с ГЕРБ. Вместо в първите дни на новата година това ще се случи...
Подготвяме анекс към коалиционното споразумение, с който да уточним следващите стъпки в съдебната реформа. Най вероятно ще го подпишем през януари сле...
Кредитът, който TV7 e взела от КТБ, е над 5 млн. лева. Сумата е предоговаряна два пъти, първоначално са изтеглени 1.3 млн. евро, след това са подписан...
Киев. Руската държавната компания "Газпром" дължи 2,2 млрд. кубически метра природен газ на стойност около 1 милиарда щатски долара, след като анексир...