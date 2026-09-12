Специален медал от БОК за Анатоли Илиев
Легендарната Здравка Йорданова връчи отличието на юбиляра
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Легендарната Здравка Йорданова връчи отличието на юбиляра
Николов и Мирчева са №1 в планинското бягане
„Столична община и София–евростолица на спорта подкрепят благородните каузи, които имат за цел да се формира още по-толерантно и ангажиращо отношение...
Нов рекорд при мъжете на 42 195 м
Легендата в шорттрека с приз за приноса й към подкрепата на София като Европейска столица на спорта
Анатоли Илиев отличи фигуристката
Анатоли Илиев ще е координатор по инициативата на Балканите
Секретарят на Оргкомитета на София 2018 – Европейска столица на спорта Анатоли Илиев (първият от ляво на дясно) получи ценен приз по време на церемони...
Управителният съвет на ACES Europe, организацията, която определя спортните столици, градове и селища на Стария континент, избра за член на Управителн...
Управителният съвет на ACES Europe, организацията която определя спортните столици, градове и селища на континента избра за член на Управителния си съ...
София беше избрана за Европейска столица на спорта за 2018 г. Тази титла не е свързана с домакинства на спортни събития, а по-скоро има за цел да попу...
София. Софийският маратон ще се проведе на 6 октомври за 30-и път. Пред „Стандарт Нюз" главният организатор на най-голямата атлетическа проява в столи...