Пак амоняк в Сърбия, човек в болница
Инцидентът е станал снощи
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Инцидентът е станал снощи
От вчера се работи по отстраняването на цистерните край Пирот, излезлиа от релси по Коледа
На четвъртия ден от аварията властите в Сърбия отвориха и магистралата
Съобщение от министерството на околната среда и водите
Съветите на консула ни в Ниш
Говори шефът на Дирекция „Аварийна помощ” към Столичната община Красимир Димитров
Защо Еликсир Зорка носи името на жената на сръбския крал Петър Първи
Журналистът Ненад Паунович от Пирот описва зловещите сцени
Влакът е с български товар, но няма как да се търси отговорност от страната ни
Пекин. 15 души загинаха при изтичането на течен амоняк в Шанхай, предаде Би Би Си. Според данните пострадалите от теча са 26 души. Петима от тях са в...
Пловдив. От 1 500 до 15 000 лева е размерът на имуществената санкция, която ще бъде наложена на ръководството на Захарна фабрика в Пловдив, заради тех...
Пловдив. Теч на амоняк причини евакуирането на работници от пловдивски цех. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населени...
Хладилната инсталация на месокомбината заплашва с взрив крайдунавския град