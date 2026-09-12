Световна организация зове властите в Алжир да спрат продължаващите репресии
Алжир преживява постоянна ерозия на правата на човека
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Алжир преживява постоянна ерозия на правата на човека
Международната организация отчете влошаване на ситуацията в медиите
Близо половината страни от ЕС, включително България, снабдяват Египет с оръжия. Това твърди правозащитната организация "Амнести интернешънъл", като на...
Лондон. Европейските лидери трябва да се срамуват от нищожния брой бежанци от Сирия, които те са готови да приемат, се казва в изявление на организа...
Истанбул. Интернационалната правозащитната организация „Амнести интернешънъл" представи доклад за масовите протести в Турция, стартирали с палатковия...
Лондон. Вторият по големина град в Сирия Алепо е опустошен от войната в последната година, съобщи AP, цитирайки доклад на Амнести Интернешънъл. "Але...
София. Международната правозащитна организация "Амнести интернешънъл" е изпратила писмо до министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев и до главния...
Mеждународната правозащитна организация Амнести Интернешънъл изнесе годишната си статистика за смъртното наказание по света за 2012 година. Петте стра...