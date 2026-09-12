Цветанов: Бъдещето на Алфатар минава през номер 1 и Янка Господинова

Алфатар е отговорност за нас, с която ГЕРБ ще се натовари, защото искаме да живеете по-добре. Затова изберете Янка Господинова за кмет на Алфатар с но...