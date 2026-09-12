Ад край Алфатар. Мъж и дете гинат в меле на пътя
Децата са били на задната седалка в столчета
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Децата са били на задната седалка в столчета
Около атрактивния свод са аранжирани лехи с цветя, посадени в най-причудливи пространства
Семействата носят рогачката на гробищата и раздават от вкусната добруджанска закуска вместо хляб в памет на мъртвите
Младият граф обичал момиче от Добруджа, легендата за любовта им е още жива Руският офицер и немски трубадур хлътнали по красавицата Една история з...
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Приходите от разпродажбата на гигантската мръвка ще отидат за пострадали от наводнението в Добрич Алфатар. Алфатар вече има рекорд в книгата на Гине...
Гигантски шиш, със свинско месо, ще се мъчи да вкара Алфатар в книгата на Гинес. Разград. Идеята за нов световен рекорд, който да направи добруджан...
Атракцията, подготвена като рекорд за „Гинес“, става част от общинския празник.
Вкусният гигант е репетиция за влизането в Гинес, насрочено за юни
Пекат 15 метров свински шиш за обучение преди състезанието за рекорда