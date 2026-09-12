Всичко за Албена Денкова

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Наводнение в Албена

Наводнение в Албена

Добрич. Курортът Албена бе наводнен заради прелялата река Батовска късно в петък. Причината за потопа са затлачеване и непочистеното й корито, коменти...

07 юни | 21:30
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