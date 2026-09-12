Денкова и Стависки водят звезди на леда в София
Албена Денкова и Максим Ставински ще доведат световни величия на леда в София. Шоуто „Парад на шампионите", което ще се проведе в зала „Арена Армеец",...
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Албена Денкова и Максим Ставински ще доведат световни величия на леда в София. Шоуто „Парад на шампионите", което ще се проведе в зала „Арена Армеец",...
Оксана Домнина и Иван Скобрев спечелиха руското тв шоу "Ледников период". Още от началото на предаването тази двойка се очерта като фаворит, като, раз...
София. Григор Димитров и Албена Денкова бяха избрани за най-красивите българи за 2014 година. За седма поредна година престижната 50-тица на ViewSofi...
Световната шампионка търси зала край морето Родните фенове на фигурното пързаляне може да станат свидетели на уникален спектакъл на лед у нас с участ...
Световната шампионка ще участва в националното турне на топцигуларя Албена Денкова ще покаже дарбите си в хореографията, които й донесоха върховната...
Велико Търново. Световноизвестният цигулар Васко Василев ще свири в Летния театър във Велико Търново на 30 август. Концертът на виртуозния музикант е...
Добрич. Курортът Албена бе наводнен заради прелялата река Батовска късно в петък. Причината за потопа са затлачеване и непочистеното й корито, коменти...
Шампионката победи в "Денсинг старс", фенове се ядосват, че е нагласено Димитър Бербатов се впусна в нощен купон със звездите от "Денсинг старс". Той...
София. Танцувалното риалити шоу „Денсинг старс" завърши в четвъртък, а на финала с малко победиха шампионката по фигурно пързаляне Албена Денкова и па...
Албена Денкова и партньорът й в "Денсинг старс" Калоян Иванов, кацнаха днес в София. Танцьорът беше с Албена в Москва, за да тренират въпреки натова...
Бате Енчо отпадна от надпреварата
Те изразиха подкрепата си към българските представители в Сочи
Вълшебното им изпълнение изправи публиката на крака
Две двойки от световния елит на фигурното пързаляне са заявили желание за участие на Купа "Денкова-Стависки", която ще се проведе от 28 ноември до 1 д...
Максим Стависки дебютира в киното