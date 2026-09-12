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Убиха бос на "Ал-Кайда"

Убиха бос на "Ал-Кайда"

Един от лидерите на терористичната организация „Ал Кайда" беше убит при атака на американски дрон в северозападна Сирия в неделя, информираха джихадис...

27 февруари | 17:55
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