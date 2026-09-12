Убиха бос на "Ал-Кайда"
Един от лидерите на терористичната организация „Ал Кайда" беше убит при атака на американски дрон в северозападна Сирия в неделя, информираха джихадис...
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Един от лидерите на терористичната организация „Ал Кайда" беше убит при атака на американски дрон в северозападна Сирия в неделя, информираха джихадис...
Антитерористична операция на САЩ е убила двама заложници - един американец и един италианец, признаха от Белия Дом. Инцидентът станал през януари. Зал...
От Пентагона потвърдиха, че е убит лидера на ал-Шабаб - Адан Гарар, информира BBC. Говорител на военния департамент на САЩ разкри, че безпилотен самол...
Групировката Ислямска държава (ИД) и клонът на Ал-Кайда в Сирия - Джабат ал-Нусра - са се договорили за съвместни действия срещу противниците си в Сир...
Багдад. Силите за сигурност на Ирак извършиха удар срещу конвой от цистерни за гориво, опитващи се да влязат незаконно в Ирак от Сирия, при което заги...
Дамаск. Бунтовническа група в Сирия, свързана с Ал-Кайда, съобщи, че са поискали прошка след обезглавяването на бунтовник в случай на сгрешена самол...
Сана. Шестима членове на Ал-Кайда са загинали след удари на безпилотен самолет в Йемен, предаде АФП. Операцията е извършена ден след оповестеното от...
Накисват дрехите в течност, после ги гърмят с кибритена клечка
Сана. Йемен заяви, че са осуетили заговор на Ал-Кайда за взривяване на петролопроводи и за завземане на някои от основните пристанища на страната, пре...
Десетки членове на Ал-Кайда са пристигнали в Сана
Вашингтон. Прихванати комуникации между лидери на Ал-Кайда са предизвикали затварянето на множество посолства на САЩ в Близкия изток и Африка. Ню Й...
Сана. Четирима предполагаеми членове на "Ал Кайда" са ликвидирани при удар на американски безпилотен самолет в източната йеменска провинция Марид на...
Вашингтон. Съединените щати издадоха световно предупреждение за пътуване за всички американци, под предлог, че Ал Кайда може да планира атаки през авг...
Айман ал-Зауахири, лидер на терористичната групировка Ал-Кайда, отправи остри критики срещу ръководителя на ливанската шиитска организация Хизбула Ха...
Абу Катада е свързван с Осама бин Ладен