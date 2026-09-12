Всичко за Ал Бано

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Ромина още обича Ал Бано

Ромина още обича Ал Бано

Ромина Пауър призна, че все още пази топли чувства към Ал Бано, с когото ще изнесат грандиозен концерт на 16 декември в "Арена Армеец". Съвсем спонтан...

27 октомври | 18:35
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