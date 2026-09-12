Извънредна ситуация в Несебър!
Към момента няма данни за застрашени сгради или необходимост от евакуация
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Към момента няма данни за застрашени сгради или необходимост от евакуация
Съоръжението работи от 9:00 до 19:00 часа, а закритият басейн и СПА зоната от 7:00 до 23:00 часа всеки ден
Става дума за плажа, който е в руини от 5 години
Лица под 16 години се допускат само с придружител
Водният атракцион, разположен върху зона, равняваща се на 5 футболни игрища, ще работи всеки ден от 10.00 до 18.00 ч.
Цената на билета през делничен ден е 18 лв.
Водната атракция ще бъде в парк "Възраждане", а до момента е изградена на 80%
Инцидентът е станал около 15 часа вчера в аквапарка в Приморско
Аквапарк „Нептун“ е разположен на площ от 50 000кв.м., в местността Равадиново, заобиколен от много зелени и обширни пространства
Проектът предвижда 2 водни пързалки тип „ролба“ с по 1 улей и 1 пързалка с 3 успоредни улея в северната част на комплекса, предназначени за лица с ръс...
Над 200 в интензивно отделение, след като цветен прах избухна в заведение Над 510 души са получили наранявания и изгаряния в различна степен при експ...
Албена. От 1 август в Албена започна да функционира аквапарк "Аквамания", след завършена първа фаза на проектиране и строителство. Футуристичният атра...
Благоевград. Само срещу три лева възрастните ще могат да отдъхват и плуват в аква парка в Благоевград това лято. Летният сезон се открива днес, 31 май...
Водните атракциони се пукат по шевовете от чужденци