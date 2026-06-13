Акнето не е само тийнейджърски проблем
1 на 4 жени в 40-те продължават да се борят с този проблем
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1 на 4 жени в 40-те продължават да се борят с този проблем
Начинът на живот, включително препоръките за диети, не би следвало да се възприемат като опозиция на медикаментите
Той може да бъде много полезен
Авторите на изследването отбелязват, че то доказва важността на миенето
Хигиената на кожата е от първостепенно значение
Пъпките по кожата са най-разпространеният дерматологичен проблем на Земята, твърдят от СЗО
Опасният медикамент е срещу акне
Тя подари цялостно лечение на проблемна и акнеична кожа на младо момиче
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