Игнатов удари по масата! Уволнява за агитация
Министерството на образованието и науката сезира полицията и прокуратурата заради сигнал за незаконна агитация в училище в Угърчин, съобщи във Варна с...
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Министерството на образованието и науката сезира полицията и прокуратурата заради сигнал за незаконна агитация в училище в Угърчин, съобщи във Варна с...
22 партии и 6 коалиции участват във вота
Пореден скандален документ изтече от щаба на ПП
Комисията не знае как да реагира
Нието една от приказките му не отговаря на истината
Може да умрете, но си струва, обяви милиардерът
Става въпрос за агитнацията на чужд език
Става въпрос за ПП АБВ
Забранява се под каквато и да е завоалирана форма публичното огласяване на резултати преди приключването на изборния ден
Президент и лидер на БСП заедно в Русе
Днес е денят за размисъл преди утрешния балотаж, в който е забранена всякаква предизборна агитация. Изборният кодекс не допуска поставянето на агитац...
Кандидат за кмет и общински съветник, който бе обявен за общонационално издирване, се появи в социалната мрежа Фейсбук. Венцислав Ангелов – Чикагото...
Ден за размисъл преди провеждането на месните избори и националния референдум на 25 октомври. На 24 октомври е забранена предизборната агитация. Разп...
Пътните възли, и мостовете в Перник ще станат агиттабла за изборите. Кметът на общината Иван Иванов забрани поставянето на предизборни плакати на сгр...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов забрани използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация. Шест места са определени...
Районният съд в Момчилград отмени наказателно постановление на областен управител на Кърджали, с което на народния представител Лютви Местан и лиде...
Депутатът от БСП Георги Кадиев е подготвил и ще внесе в Народното събрание законопроект за промени в Изборния кодекс с единствен текст, с който ще се...
София. Една от неспазените препоръки в изборния процес е разрешаването на агитацията на майчин език. Това констатира Организацията за сигурност и сътр...
София. Червената фурия Мая Манолова прави своя подвижна приемна в кемпер, научи "Стандарт". До дни караваната ще бъде с нов вид, с плакати на БСП и съ...