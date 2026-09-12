Всичко за Агитация

Следете всички новини, анализи и коментари за Агитация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Ден за размисъл

Ден за размисъл

Днес е денят за размисъл преди утрешния балотаж, в който е забранена всякаква предизборна агитация. Изборният кодекс не допуска поставянето на агитац...

31 октомври | 8:17
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Ден за размисъл

Ден за размисъл

Ден за размисъл преди провеждането на месните избори и националния референдум на 25 октомври. На 24 октомври е забранена предизборната агитация. Разп...

24 октомври | 7:30
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Мая агитира с кемпер

Мая агитира с кемпер

София. Червената фурия Мая Манолова прави своя подвижна приемна в кемпер, научи "Стандарт". До дни караваната ще бъде с нов вид, с плакати на БСП и съ...

05 септември | 7:00
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