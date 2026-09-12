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Доган в топснимките на АФП

Доган в топснимките на АФП

Париж. Опитът за покушение над Ахмед Доган през януари попадна в годишната селекция от снимки на АФП за запомнящите се събития през 2013 г. Всички фот...

09 декември | 21:20
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