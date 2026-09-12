АФП: Борисов печели, но протестният вот е силен
Дори по-силен от очакваното, коментира агенцията
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Дори по-силен от очакваното, коментира агенцията
Жан-Марк Можон, АФП Като люлка за самопровъзгласения "халифат" на групировката "Ислямска държава", Мосул е важен символ в джихадистката пропаганда и...
Карим Талби, АФП Трета световна война може би няма да има, но за хората, които си пуснат телевизорите в Русия, тя вече е започнала. Водещият на центр...
Нина Лампарски и Диана Симеонова, АФП Всяка година тълпи британци се местят в испанския град Коста дел Сол или в Южна Франция в търсене на по-слънчев...
Системата на българската медицина предизвиква сериозно главоболие за всички в страната – въпреки масивните инвестиции в здравеопазването и най-много б...
Най-малко 11 000 гръцки компании намериха спасение в съседна България – най-бедният член на Европейския съюз, пише агенция Франс прес. "Тук имаме ста...
София. Статия на френска новинарска агенция "Франс прес" за България, озаглавена "Панаир на суетата в най-бедната държава на ЕС", предизвика множество...
Париж. Опитът за покушение над Ахмед Доган през януари попадна в годишната селекция от снимки на АФП за запомнящите се събития през 2013 г. Всички фот...
София. Консервативната партия ГЕРБ, която победи на парламентарните избори в България, без да получи абсолютно мнозинство, днес продължи да държи стра...
София. Партията на сваления български премиер Бойко Борисов спечели най-много гласове на изборите в неделя, но получените резултати не са достатъчни...
Париж. Повече от милион и половина българи са емигрирали от 1999 година насам. По-голямата част от тях са завършили вече висшето си образование, но зн...
Изборите ще покажат може ли да се справи с проблемите на най-бедната икономика в ЕС