Румъния се отказа от референдум за АЕЦ "Козлодуй"
Румъния няма да прави референдум за срещу изграждането на 7 блок на АЕЦ "Козлодуй". Това съобщава БГНЕС и уточнява, че Общинският съвет на град Крайов...
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Румъния няма да прави референдум за срещу изграждането на 7 блок на АЕЦ "Козлодуй". Това съобщава БГНЕС и уточнява, че Общинският съвет на град Крайов...
Чужд мениджмънт ще изправя на крака потъналите в дългове държавни фирми от енергетиката. Това предложение на работодателските организации е било възпр...
Подобрено свежо ядрено гориво ще използва от лятото на 2016 г. АЕЦ "Козлодуй". Централата е договорила с руския си доставчик ТВЕЛ смяна на вида на топ...
На 11 април в 02:05 часа пети блок на АЕЦ "Козлодуй" бе спрян за планов годишен ремонт, информираха от пресцентъра на компанията. В периода на престоя...
Утре започва плановият годишен ремонт в АЕЦ "Козлодуй", като той ще се съчетае с дейностите за удължаване на срока на работа на 5-и блок. Това съобщи...
София. Необходимата сума за модернизацията на 5 и 6-ти блок АЕЦ "Козлодуй" е над 270 милиона евро. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Пет...
Козлодуй. Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" вече работи. Това съобщиха от пресцентъра на централата и уточниха, че това е станало в 23, 27 часа снощи. Прип...
Капиталът на двете най-големи енергийни предприятия у нас АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-изток 2" се увеличава. Решението е било взето от компанията май...
"Изпреварихме политическите си опоненти с две обиколки - вече имаме листи и политическа програма", похвали се вчера лидерът на АБВ Георги Първанов. Зн...
Велико Търново. Румен Петков призова от Велико Търново ръководството на БСП да каже какви ангажименти е поело отиващото си правителство с подписването...
По настояване на САЩ централата заличи пасажи от споразумението Ръководството на АЕЦ "Козлодуй" публикува подписаното на 1 август с "Уестингхаус" акц...
АЕЦ "Козлодуй" има готовност да приеме в своите общежития евакуирани вследствие на наводненията граждани. Това съобщава пресцентърът на централата, в...