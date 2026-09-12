Ден на отворените врати в АЕЦ „Козлодуй”
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Вижте какво ще могат да видят любопитните посетители
Чешка компания има интерес да се включи в изграждането на нов 7-и блок в АЕЦ "Козлодуй" по американската технология АР-1000. "Имаме сериозно желание д...
Козлодуй. Пускат в експлоатация VI блок на АЕЦ "Козлодуй" днес след презареждане със свежо ядрено гориво. Това съобщи за "Стандарт" ядрен експерт. Сле...
София. АЕЦ „Козлодуй" е превела над 7 млн. лева в петък следобед на „Уестингхаус". Това съобщи снощи „Фокус" и намекна, че най-вероятно преводът е нап...
София. Днес ще обявят предвидените кадрови промени в 13 дружества под шапката на енергийното министерство. В петък министър Асен Василев обяви, че оч...
София. С наближаването на изборния ден екипът на Марин Райков все по-усърдно взе да върти метлата. Служебното правителство изпревари старта на ка...
София. Нов шеф на атомната централа в Козлодуй ще има най-рано след три и повече седмици. Дотогава на поста остава човекът на ГЕРБ Валентин Николов. Т...
Козлодуй. Седмица след аварията, която можеше да взриви машинната зала, пети блок на АЕЦ "Козлодуй" е включен в паралел с енергийната система на стран...
София. Изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Валентин Николов ще бъде уволнен, и ще има персонални промени в 13 държавни дружества, не всички от е...
Козлодуй. Течът на водород, който една не взриви машинната зала на пети блок на АЕЦ "Козлодуй", е заради дефект на банално, евтино оборудване. Наце...
Зам.-министърът на икономиката Божан Стоянов долетя посред нощ в централата, опасност от радиация няма
София. Енергийните централи са заявили желание за покачване на тока с около 15–20%, един от тях е и АЕЦ "Козлодуй", заяви председателят на Държавната...
Ограничават добива на ел енергия в АЕЦ, ВЕИ, ТЕЦ и ВЕЦ