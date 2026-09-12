Всичко за Аец „Козлодуй”

Следете всички новини, анализи и коментари за Аец „Козлодуй”. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Бизнес Политика
Чистка по време на избори

Чистка по време на избори

София. С наближаването на изборния ден екипът на Марин Райков все по-усърдно взе да върти метлата. Служебното правителство изпревари старта на ка...

22 април | 7:15
0 коментара
23510
Махат шефа на АЕЦ

Махат шефа на АЕЦ

София. Изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Валентин Николов ще бъде уволнен, и ще има персонални промени в 13 държавни дружества, не всички от е...

19 април | 14:50
0 коментара
17935