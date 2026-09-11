Първа версия за смъртта на абитуриента в Слънчев бряг
При огледа на тялото на младежа не са открити никакви следи от насилие
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При огледа на тялото на младежа не са открити никакви следи от насилие
Назначени са експертизи, които тепърва ще установяват причините за смъртта
Раздаването на книгите и посланията ще се осъществи чрез училищата в седмицата след баловете
Назначени са изследвания, които да установят причината за смъртта
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