Черен рекорд! Новите заразени почти 5000
Изключително висок е и броят на новопостъпилите в болнично заведение - 1251
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Изключително висок е и броят на новопостъпилите в болнично заведение - 1251
Може да се стигне до 5000 смъртни случая седмично, прогнозира Лъчезар Томов
Пловдивчанин глобен за нарушаване на карантината
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