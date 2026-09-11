Всичко за 3Д

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"Снежната кралица" на 3D

"Снежната кралица" на 3D

В желанието си да създаде нов свят без емоции, "Снежната кралица" е покрила света със сняг и лед. Така злата героиня от 3D анимация се опитва да унищо...

17 януари | 14:45
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"Българ" събира Спенс и Wosh MC

"Българ" събира Спенс и Wosh MC

Неделчо Богданов взе заем от банка, за да нарисува първия български 3D филм Готините типове от анимационния сериал "Българ", по които истерясват малк...

01 ноември | 7:50
0 коментара
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Цветни приключения с "Рио 2"

Цветни приключения с "Рио 2"

Преди 3 години бе премиерата на пълнометражната компютърна анимация "Рио", а днес излиза продължението му в 3D. Филмът е роден от въображението на Кар...

04 април | 5:15
0 коментара
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3D приключение с динозаври

3D приключение с динозаври

За първи път в историята на киното ще може да видите и почувствате в най-пълна степен ерата, когато древни гиганти са господствали на Земята. "В света...

19 декември | 21:40
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"Лебедово езеро" в "Арена"

"Лебедово езеро" в "Арена"

Балетът "Лебедово езеро" в 3D ще можем да гледаме на специални прожекции в кино "Арена". Ценителите ще имат само две възможности да видят спектакъла,...

27 юни | 21:00
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