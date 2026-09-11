Ново на пазара. 3D принтер от ново поколение (снимки)
Има и страхотен дизайн
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Има и страхотен дизайн
Може да бъде бяла и червена
Домът на изкуствата в курорта Банско скоро ще се превърне във виртуален парк за природа, история, култура и ще привлича туристи от страната и чужбина....
В желанието си да създаде нов свят без емоции, "Снежната кралица" е покрила света със сняг и лед. Така злата героиня от 3D анимация се опитва да унищо...
Неделчо Богданов взе заем от банка, за да нарисува първия български 3D филм Готините типове от анимационния сериал "Българ", по които истерясват малк...
Преди 3 години бе премиерата на пълнометражната компютърна анимация "Рио", а днес излиза продължението му в 3D. Филмът е роден от въображението на Кар...
За първи път в историята на киното ще може да видите и почувствате в най-пълна степен ерата, когато древни гиганти са господствали на Земята. "В света...
Умен ТВ дава два канала едновременно, без да "цепи" екрана
Лентата "Всичко ще бъде наред" събира Джеймс Франко и Шарлот Генсбург
Балетът "Лебедово езеро" в 3D ще можем да гледаме на специални прожекции в кино "Арена". Ценителите ще имат само две възможности да видят спектакъла,...