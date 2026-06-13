Nescafe 3 in1 връчи наградата на младата хип-хоп звезда Homelesz
Призът е за най-добър видео клип на тазгодишните 359 Hip Hop Awards
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Призът е за най-добър видео клип на тазгодишните 359 Hip Hop Awards
100 KILA връчи статуетката на Ицо Хазарта и обяви, че е завършил 12 клас
Талантливата певица блесна на осмото издание на „359 hip hop awards“