"Възкреси доброто" буди човещината
Заедно връщаме надеждата на хората, които се нуждаят от помощ Да протегнеш ръка на човек, които има нужда от помощта ти, да видиш как се изправя на к...
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Заедно връщаме надеждата на хората, които се нуждаят от помощ Да протегнеш ръка на човек, които има нужда от помощта ти, да видиш как се изправя на к...
Бойко Борисов, министър-председател на Република България Приемете моите поздрави по случай 24-ата годишнина на вестник „Стандарт". Пожелавам на цели...
Той вдъхновява, кара ни да отстояваме позициите си, разбира ни, посочват учениците Любимият учител не е този, който пише лесни шестици, а човекът, ко...
Чудото "Стандарт" Славка Бозукова, главен редактор на вестник "Стандарт" Скъпи читатели,Топлите думи, с които всеки един от вас ни поздравява за 24-...
Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) в продължение на 24 години е следило световноизвестния колумбийски писател и носител на Нобелова награда...