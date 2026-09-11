Всичко за 2016

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4х4 почивни дни през 2016 г.

4х4 почивни дни през 2016 г.

Четири пъти по четири последователни почивни ще имат работещите догодина. Хората ще отдъхват повече покрай 3 март, 24 май, 6 и 22 септември. Това став...

27 ноември | 18:55
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