Колко по-лоша може да стане 2016-а?
В някакъв смисъл най-ужасното за 2016 година е, че остават още пет месеца до края й. Като се има предвид колко лоши новини се струпаха в годината досе...
Следете всички новини, анализи и коментари за 2016. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В някакъв смисъл най-ужасното за 2016 година е, че остават още пет месеца до края й. Като се има предвид колко лоши новини се струпаха в годината досе...
Американската разузнавателно-аналитична агенция "Стратфор" публикува глобалните си прогнози за десетилетието до 2025 година. Представяме ви някои от...
Освен приятни изненади ще има и тежки сбогувания с любими игри 2016-а се очертава като интересна година за световната гейм индустрия. Свърши голямото...
През 2016 г. правителството може да емитира нов дълг в размер до 5,3 млрд. лв. Това гласи емисионната политика на МФ за 2016 г. В рамките на този обем...
Четири пъти по четири последователни почивни ще имат работещите догодина. Хората ще отдъхват повече покрай 3 март, 24 май, 6 и 22 септември. Това став...
Парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри Закона за бюджет на НЗОК за 2016 г., предаде Агенция „Фокус". Комисията провежда заседанието си съ...
С въвеждането на електронния болничен лист и за работодателите през 2016 г. болничните ще се изплащат до 10 дни, увери в предаването на bTV "Тази сутр...
Повишиха до 2,3% прогнозата на икономическия ръст През 2016 г. ръстът на икономиката ще се ускори до 2,3%, а заплатите ще нараснат с 4,8%, предвижда...
И едноличните търговци ще внасят пари в касата на кметството Нов общински данък в размер до 2% от доходите се въвежда от 2016 г. Това предвиждат пром...
Вселенски събор ще се свика през 2016 година, решиха главите на православните църкви на своята среща в Истанбул. Той ще се проведе в храма "Света Ирин...