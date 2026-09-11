Гласуването продължава да върви по-слабо, ето колко е към 15 часа
Данните са на "Галъп"
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Данните са на "Галъп"
Почетният председател на ДПС не направи изявление
След над 15 часа чакане край ГКПП – Кулата – Промахон на българо-гръцката граница тираджии поеха към и от южната ни съседка. Рано сутринта в петък зап...
„Новите бюлетини с имената на двамата кметове на кметство в с. Поточница, община Крумовград вече са пристигнаха в ОИК Крумовград и се разпределят. Пол...