Всичко за 1000

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Над 1000 спортисти в Разлог

Над 1000 спортисти в Разлог

През последната седмица на август Разлог щe бъде домакин на три състезания по спортно ориентиране. На 24 и 25 август ще се проведат състезания за „Куп...

21 август | 15:15
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БДЖ продаде онлайн билет №1000

БДЖ продаде онлайн билет №1000

Варна. БДЖ продаде онлайн билет номер 1000 за пътуване с влак, съобщиха от пресцентъра на компанията. Закупеният в петък билет е бил за пътуване по к...

22 февруари | 15:44
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