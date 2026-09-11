Всичко за 10 Ноември

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Обречени на преход

Обречени на преход

Превърнахме свободата си в слободия, а държавата в разграден двор 25 години след 10 ноември половината българи си искат Тато. При това си го искат и...

12 ноември | 6:05
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