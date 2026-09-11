36 години преход! Какво ни даде и какво ни отне демокрацията
Станахме по-свободни, но повече объркани
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Станахме по-свободни, но повече объркани
Бившият премиер е категоричен, че България отдавна е част от Европа и че „няма по-силен знак за това от членството ни в НАТО и ЕС“
На 10 ноември 1989 г. на пленум на ЦК на БКП Тодор Живков е свален от власт
Тодор Живков до последно се надявал, че ще надхитри и Кремъл, и противниците си у нас
Вижте събитията, които доведоха до тази историческа дата
10 мита за 10 ноември
Бившият първи имал специален прякор
10 ноември беше успешен цирк на комунистите да спасят кожата
Винаги ще бъда редом с вас в борбата за връщане на справедливостта в обществото
Живков искал Лилов да го наследи, Луканов наложил Петър Младенов в сауната на съветското посолство
Трябва ни план при свят, в който "производството на блага стига за всички, но не стига за алчността на всички"
Румен Радев писа в профила си във Фейсбук по повод 30 години от 10 ноември
Това споделя тя в профила си във Фейсбук по повод 30-годишнината от началото на прехода
Истинският бандитизъм след преврата на 10 ноември бе подялбата на ресурсите и престъпната игра с цените, казва доц. Валентин Вацев
София. "Казах истината, но сбърках датата. Ако исках да излъжа, щях ли да сбъркам датата", и запита кое от двете се оказва по-важното президентът на Р...
"Когато ме питат за 10 ноември, го разбирам като символична, а не конкретна дата. Една цел е постигната-говорим за прехода и личните истории. 10 ноем...
Превърнахме свободата си в слободия, а държавата в разграден двор 25 години след 10 ноември половината българи си искат Тато. При това си го искат и...
Хърватският президент Стипе Месич бе един от почетните гости на конференцията
Големите може да избухнат в енергийните предприятия
София. Протесното шествие на 10 ноември обиколи центъра на столицата и накрая блокира „Цариградско шосе". На 150-ия ден от началото на демонстрациите...