36 години преход! Какво ни даде и какво ни отне демокрацията

На 10 ноември 1989 г. България пое по нов път. Свалянето на Тодор Живков и краят на еднопартийния режим на комунизма белязаха началото на прехода към демокрация и пазарна икономика.

За 36 години преход България спечели свобода, но загуби много от сигурността.

Какво спечелихме:

• Свобода на мненията, даже свободия

Днес можем да говорим, пишем и протестираме свободно — право, което беше немислимо преди 1989 г.

• Много партии, много избори

Българите вече избират своите лидери не на конгреси, а чрез избори, а властта е разделена между институциите.

• Членство в ЕС и НАТО

Страната ни е част от най-големите политически и икономически съюзи, което гарантира сигурност и достъп до европейски фондове.

• Свободно пътуване и образование в чужбина

Младите българи имат възможност да учат, работят и живеят навсякъде в Европа и света.

• Развитие на частната инициатива и предприемачеството

Хиляди българи започнаха собствен бизнес, създадоха работни места и внесоха иновации и технологичен напредък в икономиката.

• Културна отвореност и международен обмен

Българските творци, учени и студенти участват в световни форуми, фестивали и програми, което преди беше възможно само в рамките на съветския блок.

Какво загубихме:

• Социална сигурност и предвидимост

Преходът донесе безработица, бедност и несигурност за много хора, особено в малките населени места. Богатите станаха по-богати, бедните — по-бедни. Средната класа се стопи, а социалната справедливост остана мираж.

• Младите напуснаха, дойде демографски срив

Над 2 милиона българи напуснаха страната, което доведе до обезлюдяване, липса на кадри и разпад на семейства.

• Доверието между поколенията

Младите често не вярват в институциите, а възрастните се чувстват изоставени — поколенческият диалог е нарушен. Корупцията, политическите скандали и слабата съдебна система пък подкопаха вярата в държавата.

• Качеството на образователната система

Липса на реформи, недофинансиране и обезценяване на учителската професия доведоха до спад в качеството на образованието.

• Историческа приемственост и националния ни разказ

Преходът не изгради нова, обединяваща национална история. Паметта за миналото често се използва за разделение, а не за съгласие. Глобализацията и липсата на стратегическа културна политика размиха усещането за принадлежност и историческа памет.

• Държавната индустрия

Много заводи и предприятия бяха закрити или приватизирани, често без стратегическа визия. Повечето от тези, които останаха, продължават да се управляват неефективно.

10 ноември остава като огледало, в което се виждаме такива, каквито сме станали. Свободни, но объркани. Богати на възможности, но бедни на доверие. Демокрацията не е даденост, тя е ежедневна отговорност. Затова и бъдещето на България зависи от това - какво ще направим с тази свобода.

