Защо Мъск влезе в централата на Туитър с мивка в ръка

Илон Мъск отово предизвика полемики в мрежата. Този път милиардерът публикува видеоклип, на който се вижда как влиза в централата на Twitter, носейки мивка - действие, в което има скрита символика.

До петък Мъск трябва да завърши сделката и да купи социалната мрежа за 44 млрд. долара. Милиардерът първоначално опита да се откаже от споразумението, което сам предложи, но по-рано този месец се съгласи да продължи. Това се случи само няколко седмици преди да започне съдебен процес срещу него, припомня Би Би Си, цитирана от Нова.

На бизнес език "kitchen sinking" (буквален превод „кухненска мивка”) е термин, който се използва при предприемане на радикални действия в компания, макар че не е ясно дали това е било посланието на Мъск, уточняват от британската медия.

Под публикацията си той написа: „Влизам в централата на Twitter - let that sink in” (идиом, означаващ „ да се просмука в съзнанието”, но и закачка с буквалния му превод „ пуснете тази мивка да влезе”).

Основателят на Tesla твърди, че платформата се нуждае от значителни промени. Поне в един доклад се посочва, че той планира големи съкращения на работни места.

Не е ясно дали Илон Мъск се е срещнал с ръководството на Twitter в сряда, той обаче е посочил местоположението си като централата на Twitter в Сан Франциско. Създателят на Tesla актуализира описанието си в Twitter и то вече гласи "шеф на twit".

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7