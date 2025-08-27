Вдъхновена от дълбоко вкоренената си държавна традиция, Турция постигна историческа трансформация в отбранителната промишленост.

В области, където страната някога е била зависима от други, Турция сега се е превърнала в нация, която произвежда, разработва и изнася свои собствени технологии.

Националните постижения в областта на сушата, морето, въздуха и космоса не само гарантират сигурност, но и укрепват мощта на Турция в световен мащаб.

Този успех е увенчан със Стоманения купол (Çelik Kubbe) – един от най-конкретните символи на решителните стъпки на Турция в отбранителната индустрия и нейната Национална технологична инициатива.

Многопластовата турска система за противовъздушна отбрана „Стоманен купол“ е изградена изцяло от местни платформи и интегрирана стратегия за проектиране, използваща синхронизирани операции и изкуствен интелект (ИИ) в подкрепа на процесите на вземане на решения.

Türkiye, köklü devlet geleneğinden aldığı ilhamla savunma sanayisinde tarihî bir dönüşüm gerçekleştirmiştir.



Bir zamanlar dışa bağımlı olunan alanlarda bugün kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaşılmıştır.



