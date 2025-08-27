Свят

Турция с историческа трансформация. Една промишленост процъфтява

27 авг 25 | 14:50
Фатме Мустафова

Вдъхновена от дълбоко вкоренената си държавна традиция, Турция постигна историческа трансформация в отбранителната промишленост.

В области, където страната някога е била зависима от други, Турция сега се е превърнала в нация, която произвежда, разработва и изнася свои собствени технологии.

Националните постижения в областта на сушата, морето, въздуха и космоса не само гарантират сигурност, но и укрепват мощта на Турция в световен мащаб.

Този успех е увенчан със Стоманения купол (Çelik Kubbe) – един от най-конкретните символи на решителните стъпки на Турция в отбранителната индустрия и нейната Национална технологична инициатива.

Многопластовата турска система за противовъздушна отбрана „Стоманен купол“ е изградена изцяло от местни платформи и интегрирана стратегия за проектиране, използваща синхронизирани операции и изкуствен интелект (ИИ) в подкрепа на процесите на вземане на решения.

 

Автор Фатме Мустафова

